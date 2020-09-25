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Рудковская прокомментировала скандал с Луи Виттон 

Вести Подмосковья 35 минут назад
Рудковская прокомментировала скандал с Луи Виттон
Фото: Вести Подмосковья
Яна Рудковская текущим летом вступила в конфликт с Ритой Дакотой. Продюсер создала неловкую ситуацию вокруг бренда Луи Виттон. Она организовала гив в Инстаграме, закупив аксессуаров на огромную сумму и раздала их известным блогерам из определенного круга. Среди них оказалась и Рита Дакота. Девушка разместила фотографию и тематический пост, которые и стали причиной конфликта.
Рудковская якобы позвонила Дакоте и сообщила, что та разместила вообще не то, что нужно. По словам Риты, продюсер ее называла «дешманской», требовала удалить пост и обвиняла в том, что артистка незаконно пробралась в ВИП-квартиру французского бренда, где фотографировалась не со своими сумками.
Дакота рассказала, что рыдала после их разговора, что ее унизили. Певица почувствовала себя бедной и некрасивой, о чем и поведала в своем Инстаграме. Так и началась травля Рудковской.
Продюсер дала большое интервью в рамках шоу «Алена, блин!». Она заявила, что действительно вела беседу эмоционально, но Риту никто не унижал. Яна утверждает, что конфликт был не из-за розыгрыша. Дакота добавила на свою страницу снимки не тех сумок, что приобрела Рудковская. Также артистка написала слово «халява» в публикации, что, по мнению продюсера, было недопустимо.
Рудковская считает, что к бренду нужно относиться уважительно. Унижать его при розыгрышах как-то не очень корректно, особенно с юридической точки зрения.
Сама Рита давно не рассказывала о том, как ведутся споры по ситуации. Она уверяла, что ее юристы занимаются ведением дела с Луи Виттон. Яна считает, что конфликт разрешен. Дакота якобы просто сыграла на классовом неравенстве и получила выгоду в виде подписчиков.
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Другое , Яна Рудковская , Рита Дакота
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