Рудковская прокомментировала скандал с Луи Виттон 

Яна Рудковская текущим летом вступила в конфликт с Ритой Дакотой . Продюсер создала неловкую ситуацию вокруг бренда Луи Виттон. Она организовала гив в Инстаграме, закупив аксессуаров на огромную сумму и раздала их известным блогерам из определенного круга. Среди них оказалась и Рита Дакота. Девушка разместила фотографию и тематический пост, которые и стали причиной конфликта.

Рудковская якобы позвонила Дакоте и сообщила, что та разместила вообще не то, что нужно. По словам Риты, продюсер ее называла «дешманской», требовала удалить пост и обвиняла в том, что артистка незаконно пробралась в ВИП-квартиру французского бренда, где фотографировалась не со своими сумками.

Дакота рассказала, что рыдала после их разговора, что ее унизили. Певица почувствовала себя бедной и некрасивой, о чем и поведала в своем Инстаграме. Так и началась травля Рудковской.

Продюсер дала большое интервью в рамках шоу «Алена, блин!». Она заявила, что действительно вела беседу эмоционально, но Риту никто не унижал. Яна утверждает, что конфликт был не из-за розыгрыша. Дакота добавила на свою страницу снимки не тех сумок, что приобрела Рудковская. Также артистка написала слово «халява» в публикации, что, по мнению продюсера, было недопустимо.

Рудковская считает, что к бренду нужно относиться уважительно. Унижать его при розыгрышах как-то не очень корректно, особенно с юридической точки зрения.

Сама Рита давно не рассказывала о том, как ведутся споры по ситуации. Она уверяла, что ее юристы занимаются ведением дела с Луи Виттон. Яна считает, что конфликт разрешен. Дакота якобы просто сыграла на классовом неравенстве и получила выгоду в виде подписчиков.