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Вторая за полгода участница шоу о похудении умерла в США 

News.ru и ещё 4 4 часа назад
Вторая за полгода участница шоу о похудении умерла в США
Фото: News.ru
В США скончалась участница популярного реалити-шоу о похудении «Я вешу 300 килограммов». Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни.
Как сообщает TMZ, точная причина смерти женщины неизвестна. По словам её родственников, недавно она перенесла операцию по снижению веса. Она уже шла на поправку, однако внезапно стало известно о её смерти. У неё осталась семья и четверо дочерей.
МакМиллиан стала не первой жертвой похудения в рамках этого шоу. Ранее сообщалось о смерти другого участника — 49-летнего Джеймса Кинга.
«Я вешу 300 килограммов» — шоу, в котором люди с весом более 270 килограмм пытаются сбросить вес до нормального. Некоторым для этого требуется хирургическое вмешательство.
Ранее, как писал NEWS.ru, врач-диетолог Елена Астахова предупредила об опасности быстрого похудения. По её словам, попытка сбросить за два месяца 200 кг приводит к выбросу токсинов в кровь, в результате чего организм травится собственным жиром. Доктор уверена, что при большом весе можно терять до 10–15 кг в месяц, что будет безопасным. Дело в том, что жир в организме является «вторичным депо» токсинов. То есть если печень не справляется с интоксикацией организма, токсины выводятся в жировую ткань.
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Женский форум
Другое , Елена Астахова , Джеймс Кинг
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