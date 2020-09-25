Вторая за полгода участница шоу о похудении умерла в США 

В США скончалась участница популярного реалити-шоу о похудении «Я вешу 300 килограммов». Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни.

Как сообщает TMZ, точная причина смерти женщины неизвестна. По словам её родственников, недавно она перенесла операцию по снижению веса. Она уже шла на поправку, однако внезапно стало известно о её смерти. У неё осталась семья и четверо дочерей.

МакМиллиан стала не первой жертвой похудения в рамках этого шоу. Ранее сообщалось о смерти другого участника — 49-летнего Джеймса Кинга

«Я вешу 300 килограммов» — шоу, в котором люди с весом более 270 килограмм пытаются сбросить вес до нормального. Некоторым для этого требуется хирургическое вмешательство.