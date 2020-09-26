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«У нее за пять месяцев семь мужиков было»: Яббаров объяснил, почему расстался с Рапунцель 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«У нее за пять месяцев семь мужиков было»: Яббаров объяснил, почему расстался с Рапунцель
Фото: Teleprogramma.pro
Участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров во время проекта «Бородина против Бузовой» объяснил, почему расстался с матерью своего ребенка Аленой Рапунцель. По словам мужчины, его бывшая возлюбленная на каждом углу кричит, что якобы он ее избивал. При этом, как заметил Яббаров, почему-то весь покоцанный ходит он. Как заметил шоумен, он давно привык, что Рапунцель считает его недоумком и плохим отцом. Переубеждать ее он не собирается.
«Когда я начал говорить Алене, что у нее за пять месяцев семь мужиков было, она кинула в меня бутылкой. А что я такого сказал? Это и так все знают, это показывали на всю страну».
Илья Яббаров По словам Яббарова, Алена Рапунцель занималась любовью с мужчиной в одном из ангаров. Этот процесс попал на видео. При этом мама девушки, когда узнала об этой истории, побежала к организаторам «Дома-2» и заявила, что ее дочь уйдет из шоу, если кадры покажут на всю страну. больше по теме «Разбил бок железным микрофоном»: Алена Рапунцель сообщила, что Яббаров ее жестоко избилКак известно, у бывших возлюбленных есть совместный сын. Напомним, что Алена Рапунцель родила от Яббарова сына Богдана. Причем с мужчиной она рассталась еще задолго до появления наследника на свет. После этого Яббаров уже давно наладил свою личную жизнь. Он женился на другой участнице скандальной телестройки Анастасии Голд. Многие поклонники пары считают, что этот брак долго не продержится.
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