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Внучка Ротару показала шикарную квартиру в Нью-Йорке 

News.ru и ещё 2 11 часов назад
Внучка Ротару показала шикарную квартиру в Нью-Йорке
Фото: News.ru
Внучка Софии Ротару София Евдокименко сняла квартиру в центре Нью-Йорка на фоне снижения цен из-за коронавируса. Внучка певицы не первый год живёт в США и строит карьеру модели.
Роскошные апартаменты с красивым видом в центре города настолько порадовали девушку, что она даже опубликовала свой переезд в блоге на YouTube-канале.
Внучка Ротару похвалилась минимализмом в новом жилье, наличием большого стильного камина, панорамных окон.
Здесь есть приятная зона для кино, большие окна и вот камин и красивая терраса. Я так рада! Уверена, вы часто будет видеть меня в этой комнате, — взахлёб рассказывала внучка звезды советской эстрады.
В гостиной девушка отметила огромный диван, с которого хорошо смотреть телевизор или греться у камина. В комнате есть стол со стульями. Ванную комнату в белых тонах София дополнила шкафом-зеркалом, куда убрала свою косметику.
В спальне с панорамными окнами внучка Ротару показала огромную кровать и встроенный шкаф для вещей. А вечером девушка готовила себе ужин на современной кухне, где есть и встроенный в шкаф холодильник, и посудомоечная машина, а также множество полок и плита.
В довершение внучка певицы похвалилась подарком от близких — это цветок в горшке, который стоит теперь на её столе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко разместил в социальной сети уникальный кадр со свадьбы матери.
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