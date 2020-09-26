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«Все-таки сделали это»: Виктория Боня уехала на побережье Италии с теннисистом Маратом Сафиным 

Teleprogramma.pro и ещё 1 15 часов назад
«Все-таки сделали это»: Виктория Боня уехала на побережье Италии с теннисистом Маратом Сафиным
Фото: Teleprogramma.pro
Виктория Боня в прошлом году отметила 40-летие, но она тщательно ухаживает за собой и может похвастаться моложавым видом. Также девушка много времени проводила в спортзале, чтобы иметь подтянутую фигуру. Со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом бывшая участница «Дома-2» рассталась еще 2017 год, но они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают дочку Анджелину.
больше по теме «Говори на русском»: Боня показала, как общается с подросшей дочкой от ирландского миллиардераСветская львица не скрывает: ее наследница растет не по годам смышленой и вдумчивой девочкой.
Недавно Боня снова стала жить в Монако. Она обосновалась в роскошных апартаментах с красивым видом на побережье. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь после неудачного романа с французским миллиардером Пьером Андюраном. Однако иногда светская львица намекает, что не одинока. Поэтому многие были удивлены, когда Виктория неожиданно поделилась кадрами с импозантным мужчиной. Им оказался знаменитый хоккеист Марат Сафин. Они вместе на машине отправились в Италию.
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По пути в другую страну Боня предстала мужчину поклонникам и назвала самым привлекательным теннисистом. «Почему-то я краснею, когда это говорю», — отметила девушка. Они добрались до уединенного места на холме. Сафин нес чемодан, а впереди виднелась вилла среди деревьев и колодец.
Позже Виктория и ее спутник отпраивлись на берег моря, где насладились красивым видом и сделали несколько совместных фото. «Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию не раздумывая ни минуты», — заявила светская львица. @media (orientation: landscape) {.viqeo-vertical.viqeo-embed—904352d9b8fff1eb5a97 {padding-bottom: 75%;}} @media (orientation: portrait) {.viqeo-vertical.viqeo-embed—904352d9b8fff1eb5a97 {padding-bottom: 125%;}}
На пост отреагировала ее подруга Маница. «Вы все-таки сделали это», — написала она, добавив эмоджи в виде сердца. Поклонники сразу стали приписывать Боне роман и заметили, что они с Сафиным хорошо смотрятся вместе. «Хорош. Надо брать», «К такой женщине, как не сорваться? Летел на всех парусах наверное», «Подходите друг другу», «А Марат ну просто красавчик!», «Виктория, я искренне желаю Вам простого, женского счастья», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые вспомнили, что в одном из интервью Алена Водонаева говорила, что влюблена в Марата. Они решили, что виктория решила таким образом насолить давней знакомой.
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Другое , Марат Сафин , Пьер Андюран , Виктория Боня , Алена Водонаева
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