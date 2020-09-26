«Все-таки сделали это»: Виктория Боня уехала на побережье Италии с теннисистом Маратом Сафиным 

Виктория Боня в прошлом году отметила 40-летие, но она тщательно ухаживает за собой и может похвастаться моложавым видом. Также девушка много времени проводила в спортзале, чтобы иметь подтянутую фигуру. Со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом бывшая участница «Дома-2» рассталась еще 2017 год, но они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают дочку Анджелину.

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Недавно Боня снова стала жить в Монако. Она обосновалась в роскошных апартаментах с красивым видом на побережье. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь после неудачного романа с французским миллиардером Пьером Андюраном . Однако иногда светская львица намекает, что не одинока. Поэтому многие были удивлены, когда Виктория неожиданно поделилась кадрами с импозантным мужчиной. Им оказался знаменитый хоккеист Марат Сафин . Они вместе на машине отправились в Италию.

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По пути в другую страну Боня предстала мужчину поклонникам и назвала самым привлекательным теннисистом. «Почему-то я краснею, когда это говорю», — отметила девушка. Они добрались до уединенного места на холме. Сафин нес чемодан, а впереди виднелась вилла среди деревьев и колодец.

Позже Виктория и ее спутник отпраивлись на берег моря, где насладились красивым видом и сделали несколько совместных фото. «Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию не раздумывая ни минуты», — заявила светская львица. @media (orientation: landscape) {.viqeo-vertical.viqeo-embed—904352d9b8fff1eb5a97 {padding-bottom: 75%;}} @media (orientation: portrait) {.viqeo-vertical.viqeo-embed—904352d9b8fff1eb5a97 {padding-bottom: 125%;}}