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В скандале на «Детском Евровидении» нашли след Киркорова 

penzainform.ru и ещё 4 10 часов назад
В скандале на «Детском Евровидении» нашли след Киркорова
Фото: penzainform.ru
Скандал вокруг участников российского отбора «Детского Евровидения» не утихает.
Софья Феськова с песней «Мой новый день» победила в конкурсе. И теперь она может повторить судьбу дочери Алсу, приняв на себя мощный удар от хейтеров. Сразу после завершения онлайн голосования, зрители обрушились с критикой на организаторов отбора.
По мнению интернет-пользователей, победу в конкурсе должен был одержать другой участник — Рутгер Гарехт. Его мама официально обратилась к организаторам «Детского Евровидения», с просьбой прокомментировать результаты.
Те заверили женщину, что все участники отборочного тура знали о записи их выступления. Таким образом они отвергли претензии о нечестном выборе. Мама Рутгера обвиняла организаторов в том, что о съемке финального выступления и последующей оценке его жюри их не предупредили. Кроме того, она настаивала на том, что произошла накрутка голосов за Софию Феськову. Так как ее сын был лидером зрительского голосования на протяжении недели.
Организаторы не стали отрицать, что симпатии зрителей были на стороне Рутгера. Однако, профессиональное жюри выбрало Софию и по сумме голосов девочка стала победительницей.
Телеграм-канал «Светские хроники» опубликовал свою версию происходящего. Администраторы сообщества с 280 000 подписчиков считают, что за травлей Феськовой может стоять король российской поп-сцены — Филипп Киркоров.
Они попытались понять, кому может быть выгодна травля победительницы и сделали предположение, что к этому может быть причастен Филипп Киркоров.
«Когда кого-то «топят», всегда должен возникать закономерный вопрос: «кому это выгодно?» Никого не обвиняем, все лишь на уровне предположений, но Гарехт — протеже Киркорова, и Бедросыч явно недоволен таким результатом. Ведь именно он предложил парню участвовать в этом конкурсе. Да и сам Рутгер прямо-таки обласкан одним из наших любимых эстрадников», — написали в одном из сообщений в телеграм-канале.
По мнению администраторов, у Киркорова есть все ресурсы для информационной войны. А сделано было не мало. Создана страница в Википедии, было написано множество схожих комментариев в соцсетях с аккаунтов с закрытыми профилями.
«Мы знаем, как Бедросович болезненно реагирует на проигрыши. Да и интернет все помнит. Слишком много странных людей еще до конкурса стали писать о будущей победе протеже Филиппа. Такой поворот событий, конечно же, король поп-сцены без внимания не оставит», — заявили администраторы телеграм-канала «Светские хроники».
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