Девушка ослепла на один глаз из-за водопроводной воды 

Девушка из шотландского города Эдинбург ослепла на один глаз из-за болезнетворных микроорганизмов в водопроводной воде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Заражение произошло во время поездки в Канаду. Перед сном 24-летняя Шарлотт Кларксон (Charlotte Clarkson), как всегда, вставила в глаза контактные линзы для восстановления зрения. В этот раз у нее были влажные руки, которые она помыла под краном и не вытерла насухо. Наутро ее правый глаз был раздражен, затем в течение нескольких дней он покраснел и воспалился.

Специалист, к которому она обратилась, счел причиной раздражения ячмень, рекомендовал ничего не предпринимать и ждать выздоровления. Спустя две недели боль усилилась, поэтому девушка решила посоветоваться с другим врачом. Тот подтвердил диагноз и прописал ей капли с антибиотиком. Несмотря на это, воспаление не прошло, а яркий свет стал вызывать у нее боль. При дальнейшем обследовании у нее выявили кератит, предположительно вызванный вирусом простого герпеса. Лечение снова не помогло.

Спустя два месяца состояние Кларксон ухудшилось до такой степени, что ей потребовалась госпитализация. В больнице ее впервые спросили, не пользовалась ли она контактными линзами, и не попадала ли на них вода. Это могло свидетельствовать о том, что у нее акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором в роговицу глаза проникают амебы Acanthamoeba. Пробу роговицы дважды отправляли для анализа, но амебу так и не нашли.

Зрение Кларксон продолжало ухудшаться. Когда она перестала различать даже самые крупные буквы на таблице для проверки остроты зрения, канадский врач посоветовал ей вернуться на родину. Уже в Шотландии, спустя шесть месяцев после заражения, очередной тест подтвердил заражение правого глаза амебой Acanthamoeba.

Лечение помогло девушке вернуться к нормальной жизни, однако перед этим ей пришлось провести три месяца в затемненной комнате. Из-за боли, которую вызывал свет, она не могла ни читать, ни смотреть телевизор. Даже после выздоровления ей приходится принимать лекарство, предотвращающее появление новых очагов заражения.

«Я знала, что в контактных линзах опасно принимать душ или плавать, но представления не имела, что даже минимальный контакт с водой может привести к таким катастрофическим последствиям», — признается Кларксон.