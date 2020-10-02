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Не хватает ласки и внимания: Харламов грустит после развода с Асмус 

Teleprogramma.pro и ещё 6 6 часов назад
Не хватает ласки и внимания: Харламов грустит после развода с Асмус
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне певица и модель Анна Калашникова побывала в студии Comedy Club. Именно там обсуждали одну из главных тем последних месяцев российского шоу-бизнеса — развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. После этого Калашникова сделала вывод, что шоумену не хватает любви. Об этом он заявила в интервью «Пятому каналу».
По словам Анны, Гарик отметил, что его шутки стали очень пошлыми потому что он в разводе. Харламов уточнил, что ему не хватает внимания, любви и ласки.
больше по теме «У нас нет вражды»: Гарик Харламов рассказал правду об отношениях с Кристиной АсмусЮморист впервые прокомментировал недавний развод с женой и слухи о любовнице.
Напомним, что о расставании звездной пары стало известно в июне этого года. Бракоразводный процесс продолжается. Пара договорилась принимать равное участие в воспитании дочери Анастасии. В этом году она пошла в первый класс.
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Другое , Анна Калашникова , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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