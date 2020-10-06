Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Сын Щербакова опроверг информацию о госпитализации отца 

Lenta.ru и ещё 11 6 часов назад
Сын Щербакова опроверг информацию о госпитализации отца
Фото: Lenta.ru
Василий Щербаков, сын советского и российского актера театра и кино Бориса Щербакова, опроверг информацию о госпитализации своего отца. Об этом сообщает РИА Новости.
По заявлению сына актера, Щербаков-старший не в больнице, а на даче. «Борис Васильевич не госпитализирован, и нет никакого бронхита. Все в порядке, он здоров», — рассказал Василий.
Ранее появилась информация, что экс-ведущего телевизионной программы «Доброе утро» экстренно доставили в одну из московских больниц. В сообщении Telegram-канала Mash отмечалось, что у актера бронхит и заболевание легких, врачи заметили у артиста кашель и одышку.
Борис Щербаков — актер театра МХАТ имени А. П. Чехова. Играл роли Жарикова в «Заседании парткома» Александра Гельмана, Власа в «Дачниках» Максима Горького и Лопахина в «Вишневом саду» Антона Чехова. Также исполнил порядка 200 ролей в кино и сериалах.
Видео дня. Как живет последняя любовница Валерия Золотухина
Последние новости
Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Собянин объявил о новых мерах против коронавируса
Другое , Василий Щербаков , Борис Щербаков , Александр Гельман , Антон Чехов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов рассказал правду об отношениях с Асмус
Харламов рассказал правду об отношениях с Асмус
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
Хромченко показала брюки, которые моментально молодят
Хромченко показала брюки, которые моментально молодят
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Дарья Мороз показала младшую сестру
03:00
Дарья Мороз показала младшую сестру
Звёзды
Зачем закидывать в теплицу снег на зиму
02:41
Зачем закидывать в теплицу снег на зиму
Дом и сад
Звезды, замеченные за странными занятиями
11:10
Звезды, замеченные за странными занятиями
Звёзды
Что будет, если совсем отказаться от сахара
08:34
Что будет, если совсем отказаться от сахара
Еда Здоровье
Фейхоа: чем полезен и как его есть
26:07
Фейхоа: чем полезен и как его есть
Еда
Ирина Слуцкая рассказала о своем неизлечимом недуге
02:41
Ирина Слуцкая рассказала о своем неизлечимом недуге
Звёзды Здоровье
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
06:11
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение