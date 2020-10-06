Сын Щербакова опроверг информацию о госпитализации отца 

Василий Щербаков , сын советского и российского актера театра и кино Бориса Щербакова , опроверг информацию о госпитализации своего отца. Об этом сообщает РИА Новости.

По заявлению сына актера, Щербаков-старший не в больнице, а на даче. «Борис Васильевич не госпитализирован, и нет никакого бронхита. Все в порядке, он здоров», — рассказал Василий.

Ранее появилась информация, что экс-ведущего телевизионной программы «Доброе утро» экстренно доставили в одну из московских больниц. В сообщении Telegram-канала Mash отмечалось, что у актера бронхит и заболевание легких, врачи заметили у артиста кашель и одышку.