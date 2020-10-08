Михаил Боярский прокомментировал вызывающую песню своей внучки 

21-летняя внучка Михаила Боярского , Екатерина, дебютировала с довольно скандальной композицией «Плохая девочка». Начинающая певица представила публике клип, в котором запечатлена в мини-юбке, сетчатых колготках и обуви на массивной платформе. Сама песня тоже звучит вызывающе: в ней фигурируют такие обороты, как «твои тупые суки» и так далее.

Однако Михаил Сергеевич отметил, что песня старшей внучки произвела на него хорошее впечатление. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Впечатления у меня прекрасные. Мне очень нравится, что она занимается делом, что она самостоятельная. Несмотря на то, что она находится далеко от бабушки и дедушки, она вдумчиво занимается творчеством. Приятно, что она повзрослела», — отметил артист.

Также Боярский добавил: главное, что 21-летняя Екатерина занимается делом, которое ей нравится. Но он отрицает, что тягу к музицированию девушка унаследовала от него. «Это от родителей: от мамы, от папы», — считает он.