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Михаил Боярский прокомментировал вызывающую песню своей внучки 

Экспресс газета и ещё 1 3 часа назад
Михаил Боярский прокомментировал вызывающую песню своей внучки
Фото: Экспресс газета
21-летняя внучка Михаила Боярского, Екатерина, дебютировала с довольно скандальной композицией «Плохая девочка». Начинающая певица представила публике клип, в котором запечатлена в мини-юбке, сетчатых колготках и обуви на массивной платформе. Сама песня тоже звучит вызывающе: в ней фигурируют такие обороты, как «твои тупые суки» и так далее.
Однако Михаил Сергеевич отметил, что песня старшей внучки произвела на него хорошее впечатление. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Впечатления у меня прекрасные. Мне очень нравится, что она занимается делом, что она самостоятельная. Несмотря на то, что она находится далеко от бабушки и дедушки, она вдумчиво занимается творчеством. Приятно, что она повзрослела», — отметил артист.
Также Боярский добавил: главное, что 21-летняя Екатерина занимается делом, которое ей нравится. Но он отрицает, что тягу к музицированию девушка унаследовала от него. «Это от родителей: от мамы, от папы», — считает он.
Добавим, что отец Кати — депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. Недавно он тоже прокомментировал дебют дочери в соцсетях, заявив, что гордится ею.
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Другое , Сергей Боярский , Михаил Боярский , Госдума , Комсомольская правда
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