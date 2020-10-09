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Когда состоится свадьба Волочковой 

Вести Подмосковья и ещё 2 4 часа назад
Когда состоится свадьба Волочковой
Фото: Вести Подмосковья
Россияне совсем скоро должны узнать, кого выбрала себе в женихи Анастасия Волочкова. Своего мужчину артистка прячет с прошлого года. Никто не видел жениха балерины, хотя она брала его с собой на отдых и часто ходит с ним в рестораны.
Волочкова описывает своего избранника как молодого, высокого, красивого, богатого и худого мужчину. В последнее время он стал часто мелькать в Инстаграме балерины. Только лица не видно — Волочкова показывает своего любимого по частям.
Откуда такая скрытность — непонятно. Известно лишь то, что жених является бизнесменом и он никогда не был женат. Таинственный мужчина Волочковой при этом является непубличным. Она сама об этом говорит. СМИ пытались узнать подробности отношений, но балерина считает, что счастье любит тишину, поэтому ничего не афиширует.
Пока не афиширует. Свадьба Волочковой должна пройти этой осенью. Уже почти середина сезона прошла, по идее, мероприятие должно состояться на днях. В Инстаграме балерины ее таинственный жених уже играет свадебный марш.
Свадьба должна пройти на две страны. Мероприятие должно состояться со дня на день, так как балерина подогревает интерес общественности снимками жениха. На выбор даты должна повлиять и погода. Дело в том, что если Волочкова хочет красивые снимки на природе, то нужно торопиться. Ноябрь обычно холодный и дождливый — в кленовых листьях в шпагате не попозируешь.
Вероятно, в качестве второй страны будет выбрана какая-нибудь Турция. Волочкова любит жаркие страны, а сейчас как раз бархатный сезон. У балерины уже куплены платья, есть туфли и диадема. Осталось только дождаться одного из главных событий этого года. Журналисты находятся в нетерпении. Хотя Волочкова может продолжить скрывать своего избранника от общественности даже после свадьбы.
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