Бывшая солистка «Ленинграда» вспомнила о домогательствах режиссера «ОБЖ» 

Алису пригласили принять участие в съемках «ОБЖ», когда ей было 17 лет. Демченко было больше 40 лет. Артистка призналась, что выглядела она тогда на 12 или 13 лет и сознание у нее было совершенно детским. Когда режиссер пригласил ее на дачу, она ни о чем не подозревала. В состоянии алкогольного опьянения мужчина принудил ее к «ласкам».

"Это было так отвратительно. И опять это ощущение скованности, ужаса и безысходности — ну куда ты ночью с дачи побежишь? Что ты будешь делать?" — рассказала Вокс.