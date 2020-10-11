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Бывшая солистка «Ленинграда» вспомнила о домогательствах режиссера «ОБЖ» 

Слово и Дело и ещё 2 4 часа назад
Бывшая солистка «Ленинграда» вспомнила о домогательствах режиссера «ОБЖ»
Фото: Слово и Дело
Алису пригласили принять участие в съемках «ОБЖ», когда ей было 17 лет. Демченко было больше 40 лет. Артистка призналась, что выглядела она тогда на 12 или 13 лет и сознание у нее было совершенно детским. Когда режиссер пригласил ее на дачу, она ни о чем не подозревала. В состоянии алкогольного опьянения мужчина принудил ее к «ласкам».
"Это было так отвратительно. И опять это ощущение скованности, ужаса и безысходности — ну куда ты ночью с дачи побежишь? Что ты будешь делать?" — рассказала Вокс.
Певица также рассказала, почему ушла из группы «Ленинград». Сергей Шнуров, по ее словам, манипулирует другими музыкантами. Вокс решила покинуть коллектив после нескольких конфликтов с ним.
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Другое , Сексуальные домогательства , Сергей Шнуров
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