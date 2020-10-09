Женщина спустила два миллиарда рублей на платье к 40-летию

Ливанская женщина-миллиардер решила отпраздновать свое 40-летие с размахом, потратив на подготовку к празднику целое состояние. В условиях пандемии коронавируса героиня этой истории провела вечеринку для 10 своих родственников офлайн, а остальные 140 человек со всего мира веселились с ними в режиме онлайн.

Именинница спустила на мероприятие круглую сумму — £21,5 млн (более 2 миллиардов рублей — прим. ред), как сообщает Daily Mail. Любопытно, что на празднование ушло чуть больше 50 миллионов рублей, а все остальное было потрачено на роскошный наряд. При этом все 150 гостей получили щедрые подарки и жили, как короли (за ее счет, разумеется).

Платье было создано на заказ, и поручена была эта миссия британской дизайнеру и художнице Дебби Вингхем. В работе ей помогал Гэри Маккуин — племянник знаменитого кутюрье Александра Маккуина . Наряд был украшен 15 редкими красными бриллиантами от 1 до 4 карат каждый, 30 черными и белыми бриллиантами по 3 карата каждый — и все это в сочетании с тысячами маленьких камней и жемчугом.

Завершила образ маска, изготовленная на заказ ювелирным Домом Bulgari. Аксессуар обошелся более 25 миллионов рублей. Каждый гость получил в подарок драгоценную маску за 6 миллионов рублей. Поздравить именинницу в прямом эфире собрались друзья из разных уголков планеты — Лондона, Лос-Анджелеса, Гонконга, Катара, Кувейта, Дубая, Москвы, и для каждой компании была организована отдельная вечеринка. Гостям доставляли корзины с изысканной едой и дорогими винами.