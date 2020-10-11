Экс-охранник «ВИА Гры»: Меладзе из-за Брежневой порвал с Гагариной 

Экс-охранник группы «ВИА ГРА» Сергей дал интервью украинскому ютуб-каналу, в котором поделился своими наблюдениями за Верой Брежневой

Мужчина рассказал, что у Брежневой непростой характер: она любит все контролировать и готова пройтись по головам, если нужно добиться своей цели.

Еще в начале отношений с Константином Меладзе она поняла, что он — мужчина, которому нужна муза. Брежнева видела, что Гагарина вполне может занять эту роль и решила поставить продюсеру ультиматум: либо она, либо Полина.

Константин сделал выбор в пользу Брежневой, что, как считает Сергей, плохо сказалось на нем.

«У меня тогда было такое впечатление, что появилась новая Хюстон, потому что Гагарина была просто бомба. Она и сейчас бомба, но просто те песни, которые Костя для нее писал, возвысили ее до небес. И я знаю точно, что Вера поставила ему условие: или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был расстаться с Гагариной», — заявил экс-охранник группы.

Гагарина подтверждала, что расстаться с Меладзе было не ее решенем.

Я перестала работать с Константином не по своей воле. Я безумно благодарна за песни, я восхищаюсь им, он гениален. Он сам сказал мне, что на этом — все», — делилась певица в эфире YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?».

Многие пророчили Гагариной завершение карьеры после расставания с Меладзе. Но Полина почти сразу после разрыва отношений с продюсером была приглашена на «Евровидение» и записала несколько хитовых композиций.