Александр Шмелев: «Опасность коронавируса никуда не делась» 

«Июль-сентябрь оказались крайне насыщенными в информационном плане: BLM-протесты и выборы президента в Штатах, „обнуление“, Хабаровск и отравление Навального в России, непрекращающиеся протесты в Беларуси… В результате мы практически перестали обращать внимание на ковид-19 и по ощущениям как-то уже почти с ним смирились: да ладно, мол, не так он и страшен, давайте о чем-нибудь другом, хватит нас этой фигней пугать», — пишет публицист в Facebook

"Однако по моему личному эмпирическому наблюдению количество заболевших сейчас — чуть ли не на порядок больше, чем это было весной! По крайней мере, если судить по ленте: весной сообщения «я заболел», «и я заболела», «у нас вся семья заболела», «лежим дома, не можем с кровати встать, так плохо» и проч. исчислялись буквально единицами, максимум десятками. А сейчас — сотнями. И практически ежедневно.

Причем, в отличие от весны, сейчас болеют люди всех возрастов. И чуть ли не наиболее тяжело — плюс-минус мои ровесники, люди средних лет. И ужасная трагедия

в семье моего давнего товарища — за которой в силу жестокой особенности соцсетей мы наблюдали фактически в прямом эфире — увы, может стать вполне типичной историей для осени 2020 года.

В связи с этим хочу сказать вот о чем:

1). Школы в Москве ни в коем случае открывать нельзя! То, что они и так начали работу в оффлайн-режиме с 1 сентября, само по себе было серьезной ошибкой, если не преступлением (в частности, трагедия в семье Федора произошла именно из-за этого). Но можно хотя бы его не усугублять. Да, я прекрасно знаю, что многие родители, вынужденные ходить в присутствие и не понимающие с кем оставлять малолетних детей, давят на руководство школ, требуя от них продолжать работу. И сами дети хотят вживую видеться с одноклассниками. И учителям существенно проще учить по старинке, в то время как к онлайн-обучению они вообще не очень готовы. Но тем не менее. Именно школы в течение этих 5 недель стали главными рассадниками заразы (ведь детей не заставишь ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию), поэтому продолжать спокойно убивать учителей и родителей — недопустимо.

2). Я с уважением отношусь к разного рода диссидентству и, как правило, против репрессивных мер государства. Однако в случае с масками считаю миндальничанье недопустимым. Человек, появляющийся в замкнутом помещении без маски, закрывающей рот и нос, сознательно пытается убить окружающих и с этим надо бороться максимально жестко. Буквально на уровне «первое нарушение — штраф 50 тыс. руб., второе — миллион, третье — лишение свободы от 5 до 15 лет» или как-нибудь еще в таком духе.

3). Но чтобы эти нормы работали важно отказаться от бюрократизма и магизма. Например, понять что словосочетание «маски и перчатки», постоянно использующееся в официальных запретах, как будто это равнозначные явления — ахинея и чушь! Перчатки ровным счетом ничего не дают, к ним вирус может прилипать с той же вероятностью, что и к коже рук. Надо просто регулярно мыть и дезинфицировать руки, а также следить за тем, чтобы не прикасаться руками к лицу — и никакие перчатки тогда не нужны. А вот маски действительно нужны и очень важны. И не просто маски, но именно закрывающие рот и выходные отверстия носа (а не как сейчас, когда приспущенная маска считается такой же маской). И не только на кассах магазинов, но начиная со входа в магазин и до выхода. И так далее.

Можно написать и еще несколько пунктов, но главное даже в них. Но в понимании того, что опасность коронавируса никуда не делась и сейчас она гораздо выше, чем была весной. Поэтому берегите себя, по возможности старайтесь не оказываться нигде кроме дома и свежего воздуха, ограничивайте свои контакты и живое общение. Всё сейчас, действительно, очень серьезно, похоже".