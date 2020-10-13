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Гинцбург рассказал о «коварности» коронавируса 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Гинцбург рассказал о «коварности» коронавируса
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Коронавирус провоцирует у 10-15% переболевших в тяжелой форме выработку антител к интерферону — защитному белку, который выделяется организмом для борьбы с вирусом, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше — ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным в том плане, что вырабатывается, например, у 10-15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, который блокирует не то, что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ", — сказал Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале
стопкоронавирус.рф
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Другое , Александр Гинцбург , РИА Новости
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