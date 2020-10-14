Ученые заявили о связи между «гормоном любви» и коронавирусом 

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Специалисты заявили о влиянии «гормона любви» — окситоцина — на коронавирусную инфекцию.

В перечень медикаментов, противостоящих Covid-19, может попасть и окситоцин, который ещё называют «гормоном любви. Речь идёт о синтетическом аналоге окситоцина — карбетоцине.

Об этом сообщили в издании Слово и Дело, сославшись на специализированный ресурс Physiological Genomics.

В указанном издании напомнили, что коронавирус чаще всего поражает лёгкие, вызывая стремительную реакцию иммунитетеа в виде воспалений.

Основываясь на известных данных о свойствах окситоцина, исследователи полагают, что его синтетический собрат — карбетоцин — может значительно ослабить неадекватный иммунный ответ, пораженного Covid-19, организма.

»Гормон любви», снижая уровень воспаления, одномоментно стимулирует Т-клетки, которые противостоят инфекции, рассказали в названном СМИ.