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Эффектная британка учит подписчиков садиться на шпагат 

Мира Маркина 6 часов назад
Британская фитнес-модель Вики Хэдли не обладает многомиллионной армией подписчиков (за ее аккаунтом в Instagram следит всего лишь 31,2 тысячи человек), однако ей едва ли приходится жаловаться.
Хэдли владеет собственной фитнес-студией, а также нередко входит в местные рейтинги самых спортивных девушек по версии глянцевых журналов. В своих социальных сетях Хэдли демонстрирует, как ловко способна сесть на шпагат в любом уголке планеты, а также учит подписчиков правильно отжиматься со штангой.
Несмотря на свою любовь к силовым тренировкам, британка не потеряла юношеского очарования. Поклонники девушки не устают оставлять ей комплименты в комментариях. Подробнее о фитнес-модели — в материале "Рамблера".
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