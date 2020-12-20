Британская фитнес-модель Вики Хэдли не обладает многомиллионной армией подписчиков (за ее аккаунтом в Instagram следит всего лишь 31,2 тысячи человек), однако ей едва ли приходится жаловаться.

Хэдли владеет собственной фитнес-студией, а также нередко входит в местные рейтинги самых спортивных девушек по версии глянцевых журналов. В своих социальных сетях Хэдли демонстрирует, как ловко способна сесть на шпагат в любом уголке планеты, а также учит подписчиков правильно отжиматься со штангой.

Несмотря на свою любовь к силовым тренировкам, британка не потеряла юношеского очарования. Поклонники девушки не устают оставлять ей комплименты в комментариях. Подробнее о фитнес-модели — в материале "Рамблера".