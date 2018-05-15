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Доказано наукой: странные способы сохранить здоровье
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Доказано наукой: странные способы сохранить здоровье 

Anews 53 минуты назад
Иногда чтобы улучшить свое здоровье следует довериться новым способам.
1/7  Сигнал будильника вызывает сильный стресс.
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2/7  Писать ручкой полезно для здоровья.
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3/7  После выпитой чашки кофе необходимо...немного поспать.
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4/7  Не стоит очищать яблоки от кожуры.
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5/7  Откажитесь от низкокалорийных продуктов.
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6/7  При сидячей работе важно прерываться на зарядку или непродолжительную прогулку.
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7/7  Избыток антибактериальных средств наносит вред организму.
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Иногда чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие следует пойти не «протоптанным» путем, а довериться новым способам. Хотя они и могут показаться странными, наука доказала их эффективность.

Будильник

Некоторые фазы сна наиболее оптимальны для пробуждения, но когда отдых прерывается резким звуком, например, будильником, организм испытывает серьезный стресс. В итоге в течение дня человек может сталкиваться с раздражительностью, ухудшенной реакцией и памятью. Пробуждаться без стимуляции поможет наличие режима.

Записи

Современное поколение привыкло делать записи в электронном виде, хотя писать от руки куда полезней. Ученые из США доказали, что такой процесс развивает умственные способности человека, помогая укрепить память и повысить концентрацию.

Кофе и сон

Удивительно, но после выпитой чашки кофе следует немного поспать, хотя бы в течение 15-20 минут. Исследования показали, что такой «лайфхак» помогает повысить концентрацию, а также человек в итоге ощущает себя более отдохнувшим.

Яблоки

Многие любят очищать яблоки от кожуры, и весьма напрасно. В ее составе имеется кверцетин, который отличается своими спазмолитическим, противовоспалительным и некоторыми другими положительными свойствами. Кроме того, он также обеспечивает защиту клеток мозга от повреждения.

Калории

Если слишком концентрироваться на калориях, можно добиться не похудения, а совсем обратного результата. Чаще всего низкокалорийные продукты только на время притупляют голод, но спустя время аппетит просыпается с новой силой, и человек потребляет больше пищи, чем обычно.

Вставай!

Если у вас в течение дня имеется возможность работать стоя, используйте ее по максимуму. Нехватка движения провоцирует множество проблем со здоровьем, поскольку при гиподинамии повышается риск развития сердечно-сосудистых недугов. При сидячей работе важно прерываться на зарядку или непродолжительную прогулку.

Мыло

Мы используем антибактериальное мыло, полагая, что оно полезней, однако нет доказанных наукой подтверждений тому, что оно более эффективно, чем обычное. Кроме того, исследования демонстрируют, что имеющийся в составе антибактериальных средств триклозан наносит организму вред. Его избыток способен провоцировать изменение микрофлоры кишечника, а также ослабление имеющегося у организма естественного бактерицидного барьера.
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