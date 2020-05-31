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О чем мечтает звезда Playboy 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Анжелика Элишес начинала карьеру модели в Санкт-Петербурге, училась в таможенной академии и всегда увлекалась спортом. В 2018 году претендовала на звание девушки года Playboy. В коротком видеоинтервью изданию она призналась, что мечтает попасть на обложку.
О себе Анжелика рассказала, что ценит в себе прямолинейность и открытость, но при этом считает себя немного стеснительной. Первая съемка в жанре ню далась ей нелегко, она чувствовала скованность и неловкость, пока ей не сказали, что она красива и выглядит максимально естественно. Анжелика не любит грубых комплиментов, но вежливые слова ей всегда приятно слышать. Кстати, девушка не планирует всю жизнь работать в модельном бизнесе, через несколько лет она видит себя примерной женой и мечтает родить троих детей.
В галерее "Рамблера" — самые экстравагантные фото Анжелики Элишес.
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Фото , Звёзды
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