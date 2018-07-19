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Розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились в июне
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Розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились в июне 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Розничные продажи в Великобритании неожиданно упали в июне, хотя сектор будет способствовать росту ВВП во II квартале, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/HANNAH MCKAY
Объем розничных продаж в Великобритании в июне сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%. В годовом выражении розничные продажи выросли на 2,9%, замедлившись по сравнению с ростом на 4,1% в мае, который был максимальным с ноября 2016 года. Фунт стерлингов снизился после публикации данных. Курс опустился на 0,7% до $1,2983, достигнув минимума с сентября. Тем не менее квартальный рост розничных продаж на 2,1% был максимальным с I квартала 2004 года. Вклад розничных продаж в рост ВВП составит 0,1 пункта, отмечает ONS. Розничные продажи без учета автомобильного топлива в июне снизились на 0,6% в помесячном выражении и выросли на 3% — в годовом. В то время как потребители увеличили расходы на еду и напитки, температура выше среднего в течение месяца и начало Чемпионата мира по футболу 14 июня сдерживали их расходы в других магазинах. Продажи в продовольственных магазинах во II квартале выросли максимальными темпами с 2001 года.
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