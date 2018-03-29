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Франция настроена вести с Россией диалог для решения проблем, заявил Песков
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Франция настроена вести с Россией диалог для решения проблем, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Франция в отношениях с Россией демонстрирует конструктивную позицию, не абстрагируясь от разногласий, настроена на то, чтобы решать имеющиеся проблемы путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"До сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную в том плане, что не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных… тем не менее французское руководство не уходит от диалога и, наоборот, настроено на то, чтобы решать имеющиеся проблемы путем диалога. Это абсолютно совпадает с подходами нашего президента", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о намеченном на май визите президента Франции в Москву.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что визит Эммануэля Макрона в Россию в мае должен состояться.
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