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Франция заявила о готовности к конструктивному диалогу с Россией
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Франция заявила о готовности к конструктивному диалогу с Россией 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Париж напоминает о приверженности к ведению диалога с Москвой по всему спектру международных вопросов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил МИД Франции, комментируя высылку четырех членов французского посольства из РФ.
В ведомстве отметили, что решение Москвы «не удивило». «Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери», — указали в министерстве.
"Франция напоминает о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов", — заявили во французском МИД.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон утверждает, что к преступлению причастна Москва. Россия это категорически отрицает.
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