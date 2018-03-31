Франция заявила о готовности к конструктивному диалогу с Россией 

Париж напоминает о приверженности к ведению диалога с Москвой по всему спектру международных вопросов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил МИД Франции, комментируя высылку четырех членов французского посольства из РФ.
В ведомстве отметили, что решение Москвы «не удивило». «Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери», — указали в министерстве.
"Франция напоминает о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов", — заявили во французском МИД.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон утверждает, что к преступлению причастна Москва. Россия это категорически отрицает.