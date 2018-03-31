Франция заявила о готовности к конструктивному диалогу с Россией

Париж напоминает о приверженности к ведению диалога с Москвой по всему спектру международных вопросов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил МИД Франции, комментируя высылку четырех членов французского посольства из РФ.

В ведомстве отметили, что решение Москвы «не удивило». «Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери», — указали в министерстве.

"Франция напоминает о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов", — заявили во французском МИД.