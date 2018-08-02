У воронежцев вновь будет шанс увидеть редкие серебристые облака

По словам учёных, они будут появляться на территории средних широт России в течение месяца.

У жителей Воронежской области вновь будет шанс увидеть редкое астрономическое явление — серебристые облака. В течение всего августа их можно будет наблюдать в средних широтах России. Об этом сообщили в Московском планетарии, передают «Известия». Пока нет единого мнения о том, как появляются такие сияющие серебристо-голубоватые облака. Однако есть гипотеза, что их появление связано с извержением вулкана Кракатау в Индонезии в 1885 году. Тогда в атмосферу было выброшено около 35 млн т вулканической пыли и водяного пара. По мнению учёных, редкие облака образовываются в верхних слоях атмосферы — на высоте в 80 — 90 км. Для их формирования нужно совпадение трёх факторов: определённое количество водяного пара, очень низкая температура и мельчайшие пылевые частицы, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллы льда и придавая облакам тот самый голубовато-синий цвет. Напомним, что воронежцы этим летом уже как минимум дважды видели необычное явление в небе. А в конце 2017 года в небе над регионом возникало похожее редкое явление –перламутровые облака.