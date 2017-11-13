Тест: когда вам нужно было родиться

Пожалуй каждого хоть раз да раздражало его окружение или в целом все, что происходит вокруг. Может, вы просто невовремя родились? Может вы припозднились? Пройдите тест и узнайте эпоху, в которой вам бы точно жилось комфортно.