Тест: насколько вы взрывоопасны?

Стресс — неизбежный спутник современного человека. Потоки информации, людей, машин, непредсказуемых ситуаций вносят хаос в жизнь даже в самого организованного человека. Хотите узнать, как вы справляетесь? Ответьте на вопросы теста и выясните, легко ли вам жить. При высоком уровне тревожности нужно обязательно находить время на отдых и полную релаксацию. Следите за питанием, занимайтесь спортом, высыпайтесь, и тогда вам все будет нипочем. Вы легко преодолеете препятствия на своем пути и выйдете победителем из любой, самой запутанной ситуации.