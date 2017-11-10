Тест: изменяют ли вам?

Пройдите наш тест — возможно, он поможет вам хоть немного разобраться в ситуации и прояснит ее. Но имейте ввиду, что лучшим выходом будет серьезный разговор с вашим партнером о том, что вас беспокоит.