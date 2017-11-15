Тест: насколько вы грамотны?

"Облигация" или "аблигация" — насколько остро этот вопрос стоит перед вами? Русский язык не зря считается одним из самых сложных в мире и не всем легко дается. На каждое правило обязательно найдется несколько исключений, которые нельзя проверить, а можно только запомнить.

Некоторые сомневаются, зачем нужна грамотность современному человеку, ведь функция проверки орфографии включена во все смартфоны. Мы не сомневаемся, а убеждены, что грамотным быть не стыдно, а совершенно необходимо, хотя бы потому, что таких людей всегда легко понять.