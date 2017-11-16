Тест: кто вы в глазах начальства?

При "Синдроме Новосельцева" работник, несмотря на свою исполнительность, качественную работу, уважение, чувствует себя неуверенно как профессионал, а перед начальством он и вовсе теряется, совершает много лишних движений, говорит невнятно и не по делу.

Синдром назван по фамилии героя кинофильма "Служебный роман" — Анатолий Новосельцев, один из главных героев, был типичным примером такого работника.

"Синдром Новосельцева" нельзя назвать психическим расстройством. Строго говоря, это даже не невроз, однако подобное сочетание личностных качеств — это прямой путь к нему.