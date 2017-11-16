Тест: что у вас с чувством юмора?

Фото: Кадр из фильма "Всегда говори ДА"

Некоторые смеются без повода или, наоборот, хорошей шутке и веселому кино, смеются, когда кто-то падает на улице, а другие привыкли к более утонченному юмору. Предлагаем узнать, что веселит вас.