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Тест: что у вас с чувством юмора?
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Тест: что у вас с чувством юмора? 

Рамблер 16 ноября 2017
Фото: Кадр из фильма "Всегда говори ДА"
Некоторые смеются без повода или, наоборот, хорошей шутке и веселому кино, смеются, когда кто-то падает на улице, а другие привыкли к более утонченному юмору.
Предлагаем узнать, что веселит вас.
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