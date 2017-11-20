Тест: «м» или «ж» — какое начало управляет вами?

В 1992 году была опубликована книга психолога Джона Грэя "Мужчины с Марса, женщины с Венеры", которая сразу стала бестселлером. В ней автор акцентирует внимание именно на разнице между полами. Но так ли все однозначно?