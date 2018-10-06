Типы мужчин, которых чаще всего выбирают женщины

Как часто говорят: "Все мужчины одинаковые!". Но нет, они разные. Со своими взглядами, мыслями, поведением, привычками. Да и "тараканы" в голове — не только женская прерогатива.

Представительницы прекрасной половины человечества, обладая развитой интуицией, практически сразу дают оценку любому мужчине. Правильная она или нет, разбираться придется потом. Если вам интересно, как чаще всего классифицируют мужчин дамы, листайте фотогалерею.

Бабник. Он так красиво ухаживает! Такой обаятельный! Ну разве возможно перед ним устоять?

И не пытайтесь его переделать, он не способен любить одну. Даже если бабник и женится, вряд ли это что-то изменит в его сути. Прозрение, у женщин, как правило, наступает внезапно, они потом долго собирают осколки сердца, а бабник переключается на следующих жертв.

Весельчак, душа компании. С ним так весело! У него много друзей, он любит быть в центре внимания, веселые компании и вообще за любой кипеш. Такие мужчины очень нравятся женщинам, а они обожают прекрасных дам. Но прежде чем серьезно увлечься таким весельчаком, стоит подумать, готовы ли вы жить в состоянии постоянного праздника? Это весьма утомительно.

Альфонс. Он следит за своим внешним видом, галантен, красиво ухаживает и не скупится на комплименты. Само совершенство! Одна проблема — он живет за счет женщин. При этом альфонс не требует от них денег и подарков. Дамы сами готовы бросить все к его ногам. Знаете такого? Бегите от него со всех ног.

Эгоист. Он любит, чтобы им восхищались, не терпит, если женщина в чем-то его превосходит. При этом он может быть действительно талантливым, умным и далее по списку, а может и не иметь ни одного из этих качеств. Но он-то искренне считает, что идеален! Если вы готовы завоевывать такого мужчину, смиритесь с тем, что придется всегда быть "второй скрипкой в оркестре".

Скряга. Он экономит на всем: начиная от продуктов и заканчивая подарками на праздники. От такого не дождешься цветов без повода (да и по поводу не всегда). Он копит деньги, оправдывая свою прижимистость тем, что откладывает на будущее. Деньги у него есть всегда, но тратит их он с большой неохотой. Странно, что женщины порой вообще выбирают таких.

Педант. Он уверен, что состоит из одних лишь достоинств. Постоянно придирается к мелочам: вашему образу жизни, поведению, манерам. Чашки стоят ручками в разные стороны? Это же ужас! Срочно повернуть! И такие мелочи способны загнать женщину в депрессию. Нужен вам такой тип?

Идеальный мужчина, известный также как "мужчина мечты". Лучшая черта такого мужчины — надежность. С ним можно почувствовать себя слабой и хрупкой. Он не конфликтен, спокойно относится к недостаткам своей женщины, никогда ей на них не указывая. Тонко чувствует перемены в настроении любимой и легко подстраивается под нее. Один вопрос: такие существуют?