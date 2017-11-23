Тест: какой тип семейного бюджета вам подходит

Тест: какой тип бюджета вам подходит

Совместный, раздельный или смешанный? Как планировать расходы и распоряжаться доходами, чтобы не портить самим себе жизнь и не дойти до развода.

Пройдите тест и узнайте, какой тип бюджета оптимален для вашей пары.