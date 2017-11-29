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Тест: насколько низкий у вас EQ?
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Тест: какой у вас эмоциональный интеллект? 

Рамблер 29 ноября 2017
Фото: @TheOfficialGrumpyCat
Психологи давно выяснили, что успех в отношениях, карьере и любых других делах достигается легче, если уровень вашего эмоционального интеллекта (EQ — способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять эмоциями для решения практических задач и достижения целей) достаточно высок. И к счастью, этот интеллект, в отличие от IQ, можно самостоятельно регулировать.
С помощью этого теста предлагаем проверить, насколько низкий у вас уровень эмоционального интеллекта.
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