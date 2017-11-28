Тест: что не так с вашей интуицией?

Тест: работает ли ваша интуиция?

Необъяснимое беспокойство, что с близким человеком произошло что-то нехорошее. Уверенность в том, что скажет собеседник, когда вы даже не начали беседу. Непреодолимое желание отменить давно запланированную поездку, хотя для этого нет объективных причин… Наверное, нет людей, ни разу не сталкивавшихся с такими ситуациями, которые обычно мы приписываем именно интуиции. Как нет и тех, кто научился безошибочно использовать собственную интуицию в любой ситуации.

Предлагаем ответить на вопросы теста и узнать, как работает ваша интуиция. И работает ли вообще!