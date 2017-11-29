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Тест: есть ли у вас комплексы?
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Тест: насколько вы закомплексованы? 

Рамблер 29 ноября 2017
Фото: Depositphotos
Комплексы и предрассудки в нашей собственной голове зачастую мешают нам достичь многих профессиональных и личных целей. Мы много думаем о том, что же скажут люди, но всегда стоит помнить, что, по большому счету, все, что бы мы ни делали, имеет смысл и ценность только для нас самих.
Пройдите наш тест и определитесь, вы из тех, кто переживает за каждый неловкий момент или из тех, кто извлекает из ситуации пользу, несмотря на ее комичность. Ответьте на вопросы и узнайте, умеете ли вы управлять своими комплексами или это они руководят вами?
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