Тест: есть ли у вас комплексы?

Тест: насколько вы закомплексованы?

Комплексы и предрассудки в нашей собственной голове зачастую мешают нам достичь многих профессиональных и личных целей. Мы много думаем о том, что же скажут люди, но всегда стоит помнить, что, по большому счету, все, что бы мы ни делали, имеет смысл и ценность только для нас самих.

Пройдите наш тест и определитесь, вы из тех, кто переживает за каждый неловкий момент или из тех, кто извлекает из ситуации пользу, несмотря на ее комичность. Ответьте на вопросы и узнайте, умеете ли вы управлять своими комплексами или это они руководят вами?