Ещё
Тест: каков ваш внутренний страх
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: каков ваш внутренний страх 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Ощущение страха знакомо каждому человеку, начиная от младенцев и заканчивая глубокими стариками — это одна из самых неприятных эмоций, которую способны испытывать живые существа. Это своего рода сигнал, заставляющий напрячь волю и мобилизовать все свои силы на то, чтобы избежать опасности. Часто бывает так, что человек не вполне осознает, чего именно боится. Не зная врага, а в данном случае страх, в лицо, невозможно ничего предпринять. Фоновое беспокойство отравляет жизнь и даже может повлечь за собой разные психосоматические проблемы. Пройдите тест и узнайте, чего вы боитесь на самом деле и что теперь с этим делать.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова обнажила ягодицы перед камерой
Типы мужчин, которых чаще всего выбирают женщины26
Девушки массово отказываются от бюстгальтеров2
Маркл покидает Британию после триумфа Миддлтон2
Девушка три года ходила на работу в одной одежде58
Видео
04:32
Детские лайфхаки из СССР
Дети
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
01:00
Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг
Звёзды
01:55
Располневшая Мелания Трамп прячет фигуру
Звёзды Африка
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение