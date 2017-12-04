Тест: почему вам не хватает денег до зарплаты?

Не понимаете, куда деваются ваши деньги? Предлагаем вам ответить на простые вопросы и узнать всю правду о том, какого подхода вы придерживаетесь во время шопинга и на что спускаете последние сто рублей перед зарплатой.