Тест: почему вам постоянно не хватает денег?

А вы умеете планировать бюджет? Есть ли у вас определенная система доходов и расходов, записываете ли вы траты и — главное — анализируете ли их в конце месяца или года?

Получается ли у вас откладывать что-то для накоплений, копить на отпуск? Выбивают ли вас из колеи непредвиденные расходы, когда, например, внезапно ломается что-то из крупной бытовой техники?

Или же вы не понимаете, куда деваются ваши деньги? Вроде только что получили зарплату, а уже не на что купить пакет молока.

Если эта история пор вас, предлагаем вам ответить на простые вопросы и узнать всю правду о том, какого подхода вы придерживаетесь во время шопинга и на что спускаете последние сто рублей перед зарплатой.