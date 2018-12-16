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Тест: почему вам постоянно не хватает денег? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
А вы умеете планировать бюджет? Есть ли у вас определенная система доходов и расходов, записываете ли вы траты и — главное — анализируете ли их в конце месяца или года?
Получается ли у вас откладывать что-то для накоплений, копить на отпуск? Выбивают ли вас из колеи непредвиденные расходы, когда, например, внезапно ломается что-то из крупной бытовой техники?
Или же вы не понимаете, куда деваются ваши деньги? Вроде только что получили зарплату, а уже не на что купить пакет молока.
Если эта история пор вас, предлагаем вам ответить на простые вопросы и узнать всю правду о том, какого подхода вы придерживаетесь во время шопинга и на что спускаете последние сто рублей перед зарплатой.
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