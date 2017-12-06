Тест: есть ли в вас задатки ведьмы?

Многие девушки даже не подозревают, что за природным обаянием скрыто нечто большее — магическое начало, которое помогает им располагать к себе людей или влиять на жизненные обстоятельства. Пройдите наш тест и узнайте, есть ли в вас задатки ведьмы?