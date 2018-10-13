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Страны, в которых женщиной лучше не рождаться
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Страны, в которых женщиной лучше не рождаться 

Рамблер 17 минут назад
В нашей галерее — страны, в которых с женщинами творят ужасное.
1/5  Мали. В этой бедной бедной африканской стране девочки подвергаются унизительной процедуре обрезания половых органов. Без наркоза и в антисанитарных условиях. Их рано выдают замуж, не спрашивая их согласия. Из-за отсутствия медицины в стране девушки часто умирают во время родов.
Фото:
2/5  Пакистан. В стране, где есть собственная программа разработки ядерного оружия, продолжают жестоко издеваться над женщинами. Здесь запросто могут облить лицо кислотой из-за малейшего проступка, убить за приданое или забить камнями за измену, причем даже родной отец и братья.
Фото:
3/5  Индия. Если девочке не повезло родиться в богатой семье, то, скорее всего, ее ждет будущее на панели. Из трех миллионов проституток в Индии почти половина дети, которые рискуют не дожить до совершеннолетия.
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4/5  Сомали. Здесь примерно то же самое, что и в Мали. Но чаще предпочитают насиловать женщин, чем жениться на них.
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5/5  Йемен. В этой стране девочку отдают замуж примерно в семь лет, и с этого момента ей распоряжается муж. Ситуацию пытаются переломить общественные организации, но пока без особых успехов.
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Здесь женщины не только не имеют никаких прав, но и в любой момент могут подвергнуться насилию. Страны с самыми жестокими нравами — в нашей галерее.
Мали. В этой бедной бедной африканской стране девочки подвергаются унизительной процедуре обрезания половых органов. Без наркоза и в антисанитарных условиях. Их рано выдают замуж, не спрашивая их согласия. Из-за отсутствия медицины в стране девушки часто умирают во время родов.
Пакистан. В стране, где есть собственная программа разработки ядерного оружия, продолжают жестоко издеваться над женщинами. Здесь запросто могут облить лицо кислотой из-за малейшего проступка, убить за приданое или забить камнями за измену, причем даже родной отец и братья.
Индия. Если девочке не повезло родиться в богатой семье, то, скорее всего, ее ждет будущее на панели. Из трех миллионов проституток в Индии почти половина дети, которые рискуют не дожить до совершеннолетия.
Сомали. Здесь примерно то же самое, что и в Мали. Но чаще предпочитают насиловать женщин, чем жениться на них.
Йемен. В этой стране девочку отдают замуж примерно в семь лет, и с этого момента ей распоряжается муж. Ситуацию пытаются переломить общественные организации, но пока без особых успехов.
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