Страны, в которых женщиной лучше не рождаться

Йемен. В этой стране девочку отдают замуж примерно в семь лет, и с этого момента ей распоряжается муж. Ситуацию пытаются переломить общественные организации, но пока без особых успехов.

5/5 Йемен. В этой стране девочку отдают замуж примерно в семь лет, и с этого момента ей распоряжается муж. Ситуацию пытаются переломить общественные организации, но пока без особых успехов.

Сомали. Здесь примерно то же самое, что и в Мали. Но чаще предпочитают насиловать женщин, чем жениться на них.

4/5 Сомали. Здесь примерно то же самое, что и в Мали. Но чаще предпочитают насиловать женщин, чем жениться на них.

Индия. Если девочке не повезло родиться в богатой семье, то, скорее всего, ее ждет будущее на панели. Из трех миллионов проституток в Индии почти половина дети, которые рискуют не дожить до совершеннолетия.

3/5 Индия. Если девочке не повезло родиться в богатой семье, то, скорее всего, ее ждет будущее на панели. Из трех миллионов проституток в Индии почти половина дети, которые рискуют не дожить до совершеннолетия.

Пакистан. В стране, где есть собственная программа разработки ядерного оружия, продолжают жестоко издеваться над женщинами. Здесь запросто могут облить лицо кислотой из-за малейшего проступка, убить за приданое или забить камнями за измену, причем даже родной отец и братья.

2/5 Пакистан. В стране, где есть собственная программа разработки ядерного оружия, продолжают жестоко издеваться над женщинами. Здесь запросто могут облить лицо кислотой из-за малейшего проступка, убить за приданое или забить камнями за измену, причем даже родной отец и братья.

Мали. В этой бедной бедной африканской стране девочки подвергаются унизительной процедуре обрезания половых органов. Без наркоза и в антисанитарных условиях. Их рано выдают замуж, не спрашивая их согласия. Из-за отсутствия медицины в стране девушки часто умирают во время родов.

1/5 Мали. В этой бедной бедной африканской стране девочки подвергаются унизительной процедуре обрезания половых органов. Без наркоза и в антисанитарных условиях. Их рано выдают замуж, не спрашивая их согласия. Из-за отсутствия медицины в стране девушки часто умирают во время родов.

В нашей галерее — страны, в которых с женщинами творят ужасное.

Здесь женщины не только не имеют никаких прав, но и в любой момент могут подвергнуться насилию. Страны с самыми жестокими нравами — в нашей галерее.

Мали. В этой бедной бедной африканской стране девочки подвергаются унизительной процедуре обрезания половых органов. Без наркоза и в антисанитарных условиях. Их рано выдают замуж, не спрашивая их согласия. Из-за отсутствия медицины в стране девушки часто умирают во время родов.

Пакистан. В стране, где есть собственная программа разработки ядерного оружия, продолжают жестоко издеваться над женщинами. Здесь запросто могут облить лицо кислотой из-за малейшего проступка, убить за приданое или забить камнями за измену, причем даже родной отец и братья.

Индия. Если девочке не повезло родиться в богатой семье, то, скорее всего, ее ждет будущее на панели. Из трех миллионов проституток в Индии почти половина дети, которые рискуют не дожить до совершеннолетия.

Сомали. Здесь примерно то же самое, что и в Мали. Но чаще предпочитают насиловать женщин, чем жениться на них.

Йемен. В этой стране девочку отдают замуж примерно в семь лет, и с этого момента ей распоряжается муж. Ситуацию пытаются переломить общественные организации, но пока без особых успехов.