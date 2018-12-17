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Тест: какой день недели для вас более благоприятен 

Рамблер 17 декабря 2018
Фото: depositphotos.com
Большинство работающих людей сходятся в том, что понедельник — день тяжелый. Еще бы: только что была нега и поздний завтрак выходных, любимый диван и отличное кино; гости, вечеринки и катание на коньках. Вы поздно ложитесь в воскресенье, и в понедельник утром долго не можете прийти в себя и начать работать.
Но остальные дни недели приносят нам самые разнообразные эмоции: кто-то любит среду, а кто-то пятницу, ну а кому-то вообще все равно.
Можно не верить в удачные и неудачные дни, но все-таки что-то в этом есть! Иногда ведь случается так, что все легко получается, спать посреди дня не хочется и одежда даже лучше сидит. Что это еще, как ни удачное стечение обстоятельств?!
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