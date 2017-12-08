Тест: какой день недели самый удачный для вас?

Может, кто-то и не верит в удачные и неудачные дни, но все-таки что-то в этом есть! Иногда ведь случается так, что все легко получается, спать посреди дня не хочется и одежда даже лучше сидит. Что это еще, как ни удачное стечение обстоятельств?!