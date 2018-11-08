В чем женщины превосходят мужчин 

1/6 Водят автомобиль. Статистика утверждает, что женщины-водители более аккуратны, нежели мужчины. Отчасти это заслуга того, что у дам лучше развито периферийное зрение. Мужчина же видит только то, что находится перед ним и не отвлекается на мелочи. Так что анекдот про обезьяну с гранатой можно с чистой совестью вернуть представителям сильного пола. Фото: Кадр из фильма "Угнать за 60 секунд"

2/6 Справляются с многозадачностью. Мужчинам чтобы начать новое дело, необходимо завершить предыдущее, а женщина может справляться с несколькими задачами одновременно. Дело в строении мозга: мужской разделен на несколько разделов и соединений между полушариями в нем меньше. Женщина способна одновременно готовить ужин присматривать за детьми и говорить по телефону. Фото: "Кадр из фильма Дьявол носит Prada"

3/6 Говорят и думают. Наукой доказано, что женщины более разговорчивы. Дамы произносят около 20 тысяч слов в день, тогда как мужчины лишь 1500. Дело в том, что у мужчин всего один центр отвечающий за речь, в левом полушарии мозга, у женщин же их два, причем в обоих полушариях. Развитая речь помогает дамам и думать лучше, чем представителям сильного пола. Фото: Кадр из фильма "Все еще Элис"

4/6 Различают цвета. Давно доказано, что мужчины и женщины по-разному воспринимают цвета. и дело тут не в строении глаза: оно одинаковое. Вся "фишка" в том, как мозг под воздействием тестостерона обрабатывает сигналы органов зрения. Мужской мозг практически не "видит" оттенков. Поэтому названий цветов "песочный", "персиковый", "кофейный" в мужском понимании просто нет. Фото: Кадр из фильма "Отряд самоубийц"

5/6 Справляются со стрессом. Хотя женщины более эмоциональны, справляться со стрессом им удается лучше мужчин. За женскую стрессоустойчивость отвечает гормон эстроген, который способен блокировать негативные симптомы, вызванные повышенным напряжением. Кроме того женщины просто привыкли выговариваться. Фото: Кадр из фильма "Париж, я люблю тебя"