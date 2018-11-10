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Тест: какой из вас шопоголик
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Тест: какой из вас шопоголик 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Шопоголик"
Вот-вот стартуют распродажи. А вы уже готовы к покупкам со скидкой?
Ониомания — непреодолимое желание покупать что угодно без острой необходимости, главную роль тут играет удовольствие от самого процесса покупки. Процесс хождения по магазинам становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом.
В просторечии эту зависимость часто называют шопоголизмом, а людей, страдающих этим недугом, называют шопоголиками.
Шопоголики не могут прожить и дня без покупок, в торговые центры они ходят гулять и от души наслаждаются процессом. Но все же это зависимость, от которой страдает не только сам человек, но и его близкие.
Пройдите наш тест, чтобы узнать, легко ли вас соблазнить распродажами.
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