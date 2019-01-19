Тест: какого цвета ваша личность

Каждый человек отдает предпочтение какому-то одному цвету, или нескольким, в зависимости от того, где именно эти цвета используются. Редко на вопрос о любимом цвете можно услышать "я люблю все краски", обычно так отвечают только профессиональные художники.

Но, оказывается, задав популярный вопрос "какой ваш любимый цвет", можно не только поддержать светскую беседу и удовлетворить праздное любопытство, но и многое узнать об эмоциональном складе собеседника и его личностных особенностях.

Психологи уверены, что по цветовым предпочтениям или любимым цветам можно очень многое узнать о человеке. Склад характера, состояние психики и даже ресурс здоровья — оказывается, наше восприятие цвета рассказывает знающему человеку обо всех этих нюансах.

Пройдите тест и выясните, связаны ли ваши любимые цвета и качества личности.