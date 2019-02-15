Тест: какой у вас психотип

Темперамент представляет собой уникальные черты нашей психики, которые в той или иной степени проявляются в повседневной жизни: в действиях, поступках, мотивах и побуждениях.

Даже то, как мы едим, каким спортом занимаемся, какую профессию выбираем и почему — зачастую обусловленно именно темпераментом. Особую роль играет темперамент и в построении близких отношений, семьи, ведь при этом ваши родные будут видеть присущие вам черты каждый день семь дней в неделю без выходных и праздников.