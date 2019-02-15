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Тест: какой у вас психотип 

Рамблер 15 февраля 2019
Фото: кадр из фильма "Я, Тоня"
Темперамент представляет собой уникальные черты нашей психики, которые в той или иной степени проявляются в повседневной жизни: в действиях, поступках, мотивах и побуждениях.
Даже то, как мы едим, каким спортом занимаемся, какую профессию выбираем и почему — зачастую обусловленно именно темпераментом. Особую роль играет темперамент и в построении близких отношений, семьи, ведь при этом ваши родные будут видеть присущие вам черты каждый день семь дней в неделю без выходных и праздников.
Хотя некоторые ученые не придают значения этим психологическим характеристикам, все-таки большинство из них считает, что типы темперамента имеют важное значение в определении психологического профиля, а значит, лучше знать о себе правду.
Психология , Тесты
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