Тест: обладаете ли вы шестым чувством?

В жизни каждого человека хотя бы однажды происходило что-то необъяснимое, не поддающееся логике. Разнообразные "странные" вещи часто называют шестым чувством. Считается, что у каждого человека есть пять чувств: слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. Но у некоторых существует и это необъяснимое шестое. Его еще называют интуицией или эмпатией. Как часто вы принимали решение, основываясь на логике, но в последний момент действовали совершенно по-другому, просто потому, что у вас было ощущение, что так будет правильно?

О том, что такое интуиция спорят уже долго. Ни ученые, ни психологи не могут понять, как именно "работает" шестое чувство. И от чего зависит его наличие или отсутствие у разных людей. Многие считают, что у женщин интуиция развита сильнее. Другие думают, что на самом деле это из-за того, что женщины более эмоциональны и реже руководствуются логикой. Но, если честно, шестое чувство бывает развито и у мужчин, поэтому и такие версии не выдерживают никакой критики.