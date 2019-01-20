Тест: какие тайны хранит ваше подсознание 

Современный мир заточен на интеллект. Родители буквально с младенчества водят детей на развивающие занятия, учат читать и всячески развивают детский мозг. Детей приучают развивать логику, руководствоваться разумом, в любой ситуации прислушиваться к доводам рассудка.
При этом довольно часто развитие эмоциональной сферы отодвигается на второй план. Никто не учит детей слушать интуицию, управлять эмоциями, разбираться в своих ощущениях.
В итоге мы постепенно утрачиваем способность прислушиваться к себе, и очень зря.
Ведь иногда наше подсознание говорит с нами, подсказывая правильный ответ на сложные жизненные вопросы. Но мы привычно и настойчиво игнорируем его.
Давайте же попробуем узнать, о чем буквально кричит наше подсознание?