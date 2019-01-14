Тест: есть ли у вас антипод в психологии

Все познается в сравнении. И по-настоящему узнать самого себя можно только через призму другого человека. В повседневной жизни это часто подтверждается. Смотрите сами.

Почему сильный человек часто дружит со слабым, причем такие пары друзей повсеместно складываются еще в школьные годы? Как легкомысленная девушка и крайне серьезный целеустремленный мужчина уживаются вместе и считаются идеальной парой? Или, может, народная мудрость говорит правду и действительно противоположности притягиваются?

Попробуйте понять, кто ваш антипод и, возможно, это поможет вам ответить на вопрос, кто же вы сами.