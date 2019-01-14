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Тест: есть ли у вас антипод в психологии 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Все познается в сравнении. И по-настоящему узнать самого себя можно только через призму другого человека. В повседневной жизни это часто подтверждается. Смотрите сами.
Почему сильный человек часто дружит со слабым, причем такие пары друзей повсеместно складываются еще в школьные годы? Как легкомысленная девушка и крайне серьезный целеустремленный мужчина уживаются вместе и считаются идеальной парой? Или, может, народная мудрость говорит правду и действительно противоположности притягиваются?
Попробуйте понять, кто ваш антипод и, возможно, это поможет вам ответить на вопрос, кто же вы сами.
Психология , Тесты
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